Лавров принял участие во встрече ВАС с премьером Лаоса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав делегаций Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.
Отмечается, что участники уже успели встретиться с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. На открытии министерской встречи с приветственным словом выступил его заместитель, глава МИД Лаоса Салёмсай Коммасит.
На мероприятие также прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Сингапура и Южной Кореи.
Лавров приехал в Лаос 25 июля и будет находиться там до 27 июля. До этого он уже провел несколько двусторонних встреч и принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН. Ожидается, что 27 июля министр иностранных дел РФ также примет участие в Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ).
Ранее Сергей Лавров заявил, что в АСЕАН заинтересовались идеей России о системе безопасности в Евразии, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru