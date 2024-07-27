Лавров принял участие во встрече ВАС с премьером Лаоса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав делегаций Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

Отмечается, что участники уже успели встретиться с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. На открытии министерской встречи с приветственным словом выступил его заместитель, глава МИД Лаоса Салёмсай Коммасит.

На мероприятие также прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Сингапура и Южной Кореи.