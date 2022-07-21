Лавров примет участие во встрече глав МИД стран ШОС в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Ташкент, где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«28—29 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте», — приводит слова дипломата РИА Новости.
Захарова уточнила, что участники заседания обсудят предстоящую встречу глав государств и актуальные вопросы международной повестки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru