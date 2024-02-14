Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро

Министерство иностранных дел РФ объявило, что глава ведомства Сергей Лавров примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомства стран «Большой двадцатки» (G20).

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В сообщении министерства уточняется, что встреча пройдёт 21-22 февраля в бразильском Рио-де_Жанейро, на ней будут обсуждаться актуальные проблемы и урегулирование геополитических противоречий.

«Будет отмечена особая важность использования всего дипломатического инструментария... в целях обеспечения неделимой устойчивой безопасности», - указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и не никогда от них не не отказывалась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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