Макрон намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон переговорит по телефону со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщают «Известия» со ссылкой на администрацию французского лидера.

Сенатор раскрыл тему переговоров Макрона и Путина

Это произойдет в ближайшие дни. Отмечается, что французский лидер полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства ЕС. Макрон обеспокоен их безопасностью, отмечает Елисейский дворец.

Ранее президент Франции заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях. По его словам, преобладающая с 2014 года политика санкций оказалась недостаточной и он сожалеет, что партнёры по ЕС не прислушались к призывам восстановить диалог с Россией, о необходимости которого он и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли неоднократно.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир ПутинЭммануэль Макрон
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