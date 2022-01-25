Макрон намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон переговорит по телефону со своим российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщают «Известия» со ссылкой на администрацию французского лидера.
Это произойдет в ближайшие дни. Отмечается, что французский лидер полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства ЕС. Макрон обеспокоен их безопасностью, отмечает Елисейский дворец.
Ранее президент Франции заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях. По его словам, преобладающая с 2014 года политика санкций оказалась недостаточной и он сожалеет, что партнёры по ЕС не прислушались к призывам восстановить диалог с Россией, о необходимости которого он и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли неоднократно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- Макрон намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
- Госдеп: США не станут уступать России в вопросах безопасности
- Пентагон: Россия не хочет идти на дэскалацию вокруг Украины
- Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за коронавируса
- Протасевич приступил к работе в правозащитном центре в Белоруссии
- Ставропольский чиновник стал фигурантом дела из-за ущерба государству в 20 млн рублей
- Зеленский: У украинцев нет поводов для паники
- В ФНС рассказали, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов
- СК раскрыл подробности убийства омскими подростками
- В правительстве РФ поручили не допустить роста цен на «молочку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru