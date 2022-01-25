Макрон намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским

Это произойдет в ближайшие дни. Отмечается, что французский лидер полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддержать государства ЕС. Макрон обеспокоен их безопасностью, отмечает Елисейский дворец.

Ранее президент Франции заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях. По его словам, преобладающая с 2014 года политика санкций оказалась недостаточной и он сожалеет, что партнёры по ЕС не прислушались к призывам восстановить диалог с Россией, о необходимости которого он и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляли неоднократно.

