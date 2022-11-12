Лавров прибыл в Пномпень на Восточноазиатский саммит

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Камбоджи Пномпень. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: Россию на саммите G20 представит Лавров

Глава российского МИД примет участие в Восточноазиатском саммите, который состоится в камбоджийской столице 13 ноября. Визит Лаврова в Камбоджу стал вторым за полгода: в августе министр приезжал в Пномпень на совещание глав МИД формата Россия – АСЕАН.

Далее Лавров направится в Индонезию, где представит Россию на саммите «Большой двадцатки» 15-16 ноября.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать во встрече G20 из-за рабочего графика и необходимости нахождения в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитКамбоджаСергей Лавров
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