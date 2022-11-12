Глава российского МИД примет участие в Восточноазиатском саммите, который состоится в камбоджийской столице 13 ноября. Визит Лаврова в Камбоджу стал вторым за полгода: в августе министр приезжал в Пномпень на совещание глав МИД формата Россия – АСЕАН.

Далее Лавров направится в Индонезию, где представит Россию на саммите «Большой двадцатки» 15-16 ноября.

Ранее в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин не будет участвовать во встрече G20 из-за рабочего графика и необходимости нахождения в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

