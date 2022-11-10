Песков: Россию на саммите G20 представит Лавров
Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Было принято решение, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Песков не назвал причины, по которым президент Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20, отмечает телеканал «360».
Участие Лаврова в мероприятии также подтвердили в МИД.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15 и 16 ноября, напоминает «Свободная пресса».
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