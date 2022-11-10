Песков: Россию на саммите G20 представит Лавров

Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Посольство в Индонезии:Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

«Было принято решение, что Россию на саммите G20 будет представлять Сергей Лавров», — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Песков не назвал причины, по которым президент Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20, отмечает телеканал «360».

Участие Лаврова в мероприятии также подтвердили в МИД.

Саммит G20 пройдет в Индонезии 15 и 16 ноября, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20Сергей ЛавровДмитрий Песков
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