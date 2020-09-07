Лавров прибыл в Дамаск на встречу с Асадом

Министр иностранных дела России Сергей Лавров прибыл с визитом в Дамаск. Как сообщает агентство ТАСС, самолет с главой МИД РФ приземлился в столице Сирии.

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Отмечается, что Лавров встретится с президентом страны Башаром Асадом, а также главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Лавров не прилетал с официальном визитом в Сирию с февраля 2012 года.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:Башар АсадСергей Лавров
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