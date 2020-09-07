Лавров прибыл в Дамаск на встречу с Асадом
7 сентября 202012:19
Святослав Павлов
Министр иностранных дела России Сергей Лавров прибыл с визитом в Дамаск. Как сообщает агентство ТАСС, самолет с главой МИД РФ приземлился в столице Сирии.
Отмечается, что Лавров встретится с президентом страны Башаром Асадом, а также главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
Лавров не прилетал с официальном визитом в Сирию с февраля 2012 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- СМИ анонсировали санкции ЕС против белорусских чиновников
- Кремль не видит рисков для «Северного потока-2»
- Лавров прибыл в Дамаск на встречу с Асадом
- СМИ: Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября
- Мишустин назвал Путина своим наставником
7 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru