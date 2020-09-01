В Сирии заявили о двух погибших военных в результате ударов Израиля

Минздрав назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 Третий этап исследований российской вакцины начнется уже на этой неделе Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу превысил в 20% в 11 регионах России – Роспотребнадзор У трех процентов московских учителей выявлен коронавирус, к работе в школах их не допустят