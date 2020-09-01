В Сирии заявили о двух погибших военных в результате ударов Израиля
31 августа 202023:58
Двое сирийских военных погибли в результате ударов израильских самолетов. Об этом сообщает сирийские госагентство САНА, передает РИА Новости.
Отмечается, что еще семь военнослужащих получили ранения. Также, по данным агентства, нанесен материальный ущерб объектам сирийской армии.
Уточняется, что удары пришлись на юг Дамаска.
Ранее в августе сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам шиитской группировки «Хезболлах» у границы с Ливаном.
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31 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru