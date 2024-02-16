Лавров призвал прекратить колониальную зависимость 17 территорий в мире

Выступая на Международном форуме Единой России «За свободу наций», он указал, что метрополии не собираются их освобождать, несмотря на требования соответствующих резолюций ООН.

По его словам, Россия выступает за завершение деколонизации.

«Пришло время объединить усилия всех собравшихся здесь и других единомышленников, чтобы начать системную работу по искоренению неоколониальных практик», — заключил Лавров.

Ранее власти Нигера приняли закон об изменениях в тексте гимна страны, исключив из него строки о благодарности французским колонизаторам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

