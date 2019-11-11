Лавров прибыл с рабочим визитом во Францию
11 ноября 201922:14
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в рамках рабочего визита во французскую столицу. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в ходе своего пребывания в Париже Лавров намерен встретится с представителями французской общественности, в частности с оппозицией. Как отмечается, визит министра завершится во вторник 12 ноября.
Также Лавров примет участие в Форуме мира, где проведет встречу с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
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ФОТО: РИА Новости/
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