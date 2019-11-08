Макрон на российском распутье. Путь выберет Путин

Нестабильной счел нынешнюю модель развития России Эмманюэль Макрон. Причинами он назвал ускоренные темпы перевооружения, демографические и экономические проблемы. И заявил в интервью журналу The Economist, что видит три пути дальнейшего развития Российской Федерации. Первый – воссоздание России в качестве супердержавы, но это, по оценке Макрона, «невероятно тяжело» с учетом консервативной политической и идеологической государственной модели. Вместе с тем, к следованию по этому пути страну подталкивают некоторые шаги со стороны западного мира. Второе направление, указанное России Макроном, - евразийское, но и этот вариант не может считаться сбалансированным из-за наличия в регионе такого государства как Китай. А вот наиболее вероятным для России вектором развития французский лидер считает восстановление сбалансированных отношений с Европой. В долгосрочной перспективе развитие России «не может быть ничем иным кроме партнерского проекта с Европой», - убежден Эмманюэль Макрон.

Президент Франции одним из первых среди европейских лидеров почувствовал необходимость вернуться к общеевропейскому диалогу, основанному на взаимоуважении, и Россия поддерживает его позицию. Так оценивал позицию Макрона министр иностранных дел России Сергей Лавров после заявления французского лидера о том, что развитие партнерства с Россией необходимо для создания новой архитектуры доверия и безопасности в Европе. К сожалению, большинство европейских глав не разделяют его взгляда на отношения с Москвой, - заметил в эфире НСН ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Такая позиция Макрона не очень поддерживается его коллегами по ЕС. Даже самый ближайший партнер Франции Германия не проявляет желание наладить более тесные отношения. А у тех же прибалтов и поляков русофобия заложена прямо-таки на генетическом уровне. Вся Европа привыкла рисовать карикатурный образ России как страны агрессора, врага ЕС, все эти клише не соответствуют действительности. И реалистично мыслящие политики, конечно, понимают, что сближению препятствует желание некоторых кругов подлить масла в огонь и не дать стабилизировать ситуацию в Европе»

Путь развития России ее президент выбирает сам, это право ему было делегировано на выборах гражданами страны, – так прокомментировал слова французского лидера представитель Кремля. Вместе с тем, аналитический подход, который продемонстрировал Эмманюэль Макрон, импонирует, - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Озвученные Макроном сценарии, «выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах», - добавил Песков. А все элементы, о которых говорил французский руководитель, есть в том сценарии, который российский президент реализует совместно с правительством страны, - заключил Песков.

