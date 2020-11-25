Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского МИД 26 ноября встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила журналистам, что Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии. В ходе двухдневного визита российский министр обсудит с белорусскими коллегами ситуацию в республике и основные вопросы российско-белорусской, а также международной повестки.



