Лавров прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду прибыл с рабочим визитом в Минск. Об этом сообщает ТАСС.

Глава российского МИД 26 ноября встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД республики Владимиром Макеем.

Ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила журналистам, что Лавров примет участие в заседании коллегий МИД России и Белоруссии. В ходе двухдневного визита российский министр обсудит с белорусскими коллегами ситуацию в республике и основные вопросы российско-белорусской, а также международной повестки.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МИД РФБелоруссияСергей Лавров
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