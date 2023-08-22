Лавров прибыл на саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике, где представит Россию на саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

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Во вторник самолет главы внешнеполитического ведомства приземлился на базе южноафриканских ВВС Ватерклоф, пишет RT.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа. Во встрече примут участие главы государств и правительств Глобального Юга, в том числе лидеры 54 стран Африки. Президент России Владимир Путин будет участвовать в саммите по видео-конференц-связи. Планируется, что российский лидер выступит на мероприятии 23 августа, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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