Гутерреш намерен огласить несколько важных посланий на саммите БРИКС

Генсек ООН намерен огласить «ряд важных посланий» на саммите БРИКС, сообщил представитель ООН. Отмечается, что Антониу Гутерриш с радостью принял приглашение участвовать в мероприятии.

Президент России Владимир Путин 22–24 августа примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции, передают «Известия». Российский лидер расскажет участникам саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.

БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном». Об этом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как отметил министр, члены объединения выступают за создание условий для развития всех государств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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