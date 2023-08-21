Гутерреш намерен огласить несколько важных посланий на саммите БРИКС
Генсек ООН намерен огласить «ряд важных посланий» на саммите БРИКС, сообщил представитель ООН. Отмечается, что Антониу Гутерриш с радостью принял приглашение участвовать в мероприятии.
Президент России Владимир Путин 22–24 августа примет участие в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции, передают «Известия». Российский лидер расскажет участникам саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.
БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном». Об этом ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров. Как отметил министр, члены объединения выступают за создание условий для развития всех государств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru