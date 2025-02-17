Лавров: Президент Сербии подтвердил свое присутствие 9 мая в Москве
Президент Сербии Александар Вучич посетит Парад Победы на Красной площади в Москве. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По итогам переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем он укащзал, что в ходе беседы было уделено большое внимание празднованию 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«9 мая этого года в Москве пройдут праздничные мероприятия с участием высоких иностранных гостей. Свое присутствие подтвердил президент Сербии», - заключил Лавров.
Ранее российский посол в КНР Игорь Моргулов заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru