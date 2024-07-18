Лавров поставил на место постпреда США при ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено ситуации на Ближнем Востоке, поинтересовался у постоянного представителя США при международной организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой, сообщает РИА Новости.

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«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь?» — заявил российский дипломат, обращаясь к Гринфилд.

Так Лавров отреагировал на заявление коллеги из США на предыдущем заседании СБ ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству, где Томас-Гринфилд в своем выступлении акцентировала внимание на кризисе вокруг Украины.

Ранее три активиста пытались сорвать выступление Лаврова во время заседания СБ ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАСовбез ООНМИД РоссииСергей Лавров

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