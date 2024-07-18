Лавров поставил на место постпреда США при ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено ситуации на Ближнем Востоке, поинтересовался у постоянного представителя США при международной организации Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой, сообщает РИА Новости.
«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь?» — заявил российский дипломат, обращаясь к Гринфилд.
Так Лавров отреагировал на заявление коллеги из США на предыдущем заседании СБ ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству, где Томас-Гринфилд в своем выступлении акцентировала внимание на кризисе вокруг Украины.
Ранее три активиста пытались сорвать выступление Лаврова во время заседания СБ ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны ФРГ считает недостаточными объемы военной помощи Украине
- Лавров поставил на место постпреда США при ООН
- Вайкуле заявила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда были на Украине
- Сильные взрывы раздались в Киеве
- Лавров назвал условия для урегулирования конфликта на Украине
- Возвращенные из украинского плена российские военные прибыли в Москву
- Лавров заявил, что спецслужбы России и США обсуждают возможный обмен Гершковича
- В Париже автомобиль въехал в террасу кафе
- Прервавшие выступление Лаврова в ООН оказались гостями делегации Израиля
- Пожар в здании на Пресненском валу в Москве на 700 «квадратах» потушили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru