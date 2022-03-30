Лавров посетит Нью-Дели 31 марта - 1 апреля

Глава МИД РФ Сергей Лавров совершит деловую поездку в Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС.

Поездка пройдет с 31 марта по 1 апреля. В настоящее время Лавров находится с рабочим визитом в Китае.

Ранее Лавров заявил, что прошедшие 30 марта в Турции российско-украинские переговоры ещё не являются окончательным результатом. Тем не менее, по его словам, в переговорах наблюдается позитивное продвижение.