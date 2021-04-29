Лавров посетит Ереван и Баку

Глава МИД России посетит с рабочими визитами 5-6 мая Ереван, 10-11 мая – Баку. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Пашинян заявил, что Азербайджан не возвращает военнопленных

Она отметила, что договоренности по этому вопросу были достигнуты заранее. Представители стран планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Приоритетное внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Накануне президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровБакуЕреван
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