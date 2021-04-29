Лавров посетит Ереван и Баку

Она отметила, что договоренности по этому вопросу были достигнуты заранее. Представители стран планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Приоритетное внимание будет уделено реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Накануне президент России Владимир Путин провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

