Пашинян заявил, что Азербайджан не возвращает военнопленных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных.

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Пашинян отметил, что ЕС призвал Баку возвращать всех пленных лиц вне зависимости от обстоятельств их задержания. «Этот факт становится вопросом международной повестки», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Обмен пленными является одним из пунктов соглашения о прекращении огня. Армения вернула всех военнопленных в Баку, это подтверждали стороны Нагорно-карабахского конфликта и Россия. Часть армянских пленных правительство Азербайджана не передало. Баку утверждает, что они были захвачены после 10 ноября, когда было заключено перемирие, и преследуются по различным статьям.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияНикол Пашинян
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