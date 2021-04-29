Пашинян заявил, что Азербайджан не возвращает военнопленных

Пашинян отметил, что ЕС призвал Баку возвращать всех пленных лиц вне зависимости от обстоятельств их задержания. «Этот факт становится вопросом международной повестки», — подчеркнул премьер-министр Армении.

Обмен пленными является одним из пунктов соглашения о прекращении огня. Армения вернула всех военнопленных в Баку, это подтверждали стороны Нагорно-карабахского конфликта и Россия. Часть армянских пленных правительство Азербайджана не передало. Баку утверждает, что они были захвачены после 10 ноября, когда было заключено перемирие, и преследуются по различным статьям.

