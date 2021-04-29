Пашинян заявил, что Азербайджан не возвращает военнопленных
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению военнопленных.
Пашинян отметил, что ЕС призвал Баку возвращать всех пленных лиц вне зависимости от обстоятельств их задержания. «Этот факт становится вопросом международной повестки», — подчеркнул премьер-министр Армении.
Обмен пленными является одним из пунктов соглашения о прекращении огня. Армения вернула всех военнопленных в Баку, это подтверждали стороны Нагорно-карабахского конфликта и Россия. Часть армянских пленных правительство Азербайджана не передало. Баку утверждает, что они были захвачены после 10 ноября, когда было заключено перемирие, и преследуются по различным статьям.
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