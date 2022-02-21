Лавров посетит Анталью для министерской встречи по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Отмечается, что переговоры пройдут в турецком городе Анталья с 11 по 13 марта.
Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что деятельность военных США все еще негативно влияет на ситуацию в республике, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
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