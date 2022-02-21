Лавров посетит Анталью для министерской встречи по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в министерской встрече по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля

Отмечается, что переговоры пройдут в турецком городе Анталья с 11 по 13 марта.

Ранее заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что деятельность военных США все еще негативно влияет на ситуацию в республике, сообщает телеканал «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВстречаМИДСирияТурцияСергей Лавров
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