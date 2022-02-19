Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров встретятся для переговоров 23 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

По ее словам, Блинкен принял соответствующее предложение российской стороны. Псаки отметила, что встреча будет оставаться в силе до тех пор, пока РФ не совершит возможное нападение на Украину.

Предыдущая встреча Блинкена и Лаврова состоялась в январе текущего года в Женеве. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и предложения по гарантиям безопасности в Европе.





