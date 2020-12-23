Лавров пообещал США ответные санкции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые санкции США, введенные в отношении экспорта российских и китайских компаний, нацелены на то, чтобы «ослабить конкурентов на мировых рынках».

По словам дипломата, такие действия в очередной раз демонстрируют Соединенные Штаты как ненадежного партнера. Лавров отметил, что санкции - это один из методов нечистоплотной конкуренции и нарушение норм Всемирной торговой организации.