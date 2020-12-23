Лавров пообещал США ответные санкции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые санкции США, введенные в отношении экспорта российских и китайских компаний, нацелены на то, чтобы «ослабить конкурентов на мировых рынках».

По словам дипломата, такие действия в очередной раз демонстрируют Соединенные Штаты как ненадежного партнера. Лавров отметил, что санкции - это один из методов нечистоплотной конкуренции и нарушение норм Всемирной торговой организации.

Boeing прокомментировал сотрудничество с ВСМПО-Ависма» после введения санкций

Министр также пообещал, что Москва введет ответные санкции, а также сделает выводы относительно всего комплекса российско-американских отношений, передает RT.

Лавров также отметил, что санкции США бьют и по американским компаниям, многие из которых заинтересованы в нормальных отношениях между странами.

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с телеканалом «360» заявил, что очередные санкции, которые США ввели против 45 российских компаний, не сильно проявляют на Россию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры