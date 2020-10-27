Лавров подтвердил поддержку Россией белорусской конституционной реформы

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию в республике и подтвердил поддержку белорусской конституционной реформы, сообщает пресс-служба российского дипведомства.

Ранее в октябре Палата представителей белорусского парламента объявила сбор предложений по внесению изменений в Конституцию страны. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко поручил депутатам изучить мнение населения по поводу реформы, заявив, что в обществе созрел запрос на перемены.

В сообщении пресс-службы МИД отмечается, что проведение конституционной реформы направлено на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.

Главы дипломатических ведомств также обсудили подготовку совместного заседания российской и белорусской коллегий МИД. Встречу планируется провести в Минске в ноябре.

Кроме того, Лавров и Макей рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия России и Белоруссии на международных площадках.

Ранее во вторник Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.





