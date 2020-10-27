Лавров подтвердил поддержку Россией белорусской конституционной реформы
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию в республике и подтвердил поддержку белорусской конституционной реформы, сообщает пресс-служба российского дипведомства.
Ранее в октябре Палата представителей белорусского парламента объявила сбор предложений по внесению изменений в Конституцию страны. Спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко поручил депутатам изучить мнение населения по поводу реформы, заявив, что в обществе созрел запрос на перемены.
В сообщении пресс-службы МИД отмечается, что проведение конституционной реформы направлено на скорейшую нормализацию обстановки в Белоруссии.
Главы дипломатических ведомств также обсудили подготовку совместного заседания российской и белорусской коллегий МИД. Встречу планируется провести в Минске в ноябре.
Кроме того, Лавров и Макей рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия России и Белоруссии на международных площадках.
Ранее во вторник Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 550 / сут.
Умерли
26 589+320 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 844 / сут.
- Лавров подтвердил поддержку Россией белорусской конституционной реформы
- Рестораторы Москвы готовы ввести регистрацию по QR-кодам в дневных заведениях
- Захарова заявила, что о возвращении россиян из Ливии «говорить рано»
- Франция может ввести национальный карантин на месяц
- СМИ: Виктюк попал в реанимацию с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru