Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, главы дипломатических ведомств обсудили ситуацию в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лавров и Чавушоглу акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что проблема может быть решена только мирным путём. Кроме того, главы МИД отметили необходимость возобновления переговоров сторон конфликта в рамках механизмов Минской группы.

Также министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив заинтересованность в налаживании диалога по Ливии и условившись продолжать двусторонние контакты по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.





