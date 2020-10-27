Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провёл телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщает пресс-служба российского МИД, главы дипломатических ведомств обсудили ситуацию в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лавров и Чавушоглу акцентировали внимание на необходимости скорейшего прекращения огня между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что проблема может быть решена только мирным путём. Кроме того, главы МИД отметили необходимость возобновления переговоров сторон конфликта в рамках механизмов Минской группы.
Также министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив заинтересованность в налаживании диалога по Ливии и условившись продолжать двусторонние контакты по урегулированию ситуации в Сирии.
Ранее стало известно, что Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом.
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