Лавров поддержал возобновление зерновой сделки
25 марта 202514:31
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Первому каналу», что Россия поддерживает возобновление черноморской инициативы (так называемой «зерновой сделки»).
При этом дипломат уточнил, что сделка должна быть возобновлена в «более приемлемой для всех» форме.
Ранее Лавров заявил, что гарантии для России с украинской стороны могут стать лишь результатом приказа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны американского руководства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru