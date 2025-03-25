Лавров: Только США смогут заставить Украину прекратить теракты в России

По словам дипломата, Вашингтон понимает, что добиться прекращения обстрелов российских гражданских объектов и терактов от Украины могут только США.

Ранее Лавров сообщил, что российско-американские переговоры, состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде, проходили без предварительной подготовки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

