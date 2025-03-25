Лавров: Только США смогут заставить Украину прекратить теракты в России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу, что гарантии для России с украинской стороны могут стать лишь результатом приказа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны американского руководства.

Лавров: Переговоры России и США 18 февраля прошли без подготовки

По словам дипломата, Вашингтон понимает, что добиться прекращения обстрелов российских гражданских объектов и терактов от Украины могут только США.

Ранее Лавров сообщил, что российско-американские переговоры, состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде, проходили без предварительной подготовки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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