Лавров: Только США смогут заставить Украину прекратить теракты в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Первому каналу, что гарантии для России с украинской стороны могут стать лишь результатом приказа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому со стороны американского руководства.
По словам дипломата, Вашингтон понимает, что добиться прекращения обстрелов российских гражданских объектов и терактов от Украины могут только США.
Ранее Лавров сообщил, что российско-американские переговоры, состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде, проходили без предварительной подготовки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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