Лавров озвучил озабоченность Москвы задержаниями в Белоруссии журналистов РФ

Москва озабочена фактом задержания ряда российских журналистов на территории Белоруссии в ходе акций протеста. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Лавров, в частности, обратил внимание на то, что задержание некоторых работников СМИ из России проводилось «не самым аккуратным» образом, передает ТАСС.

В начале августа в Белоруссии силовики задержали и избили нескольких российских журналистов, которые освещали протестные акции. Позже их отпустили, а некоторых выслали из республики и запретили въезд на пять лет.

В последние дни задержания журналистов в Минске возобновились. В МВД Белоруссии заявляют, что это делается для проверки их аккредитации.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит отстаивать права журналистов, которые работают на основе законодательства страны, в которой находятся, передает RT.

