Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма

Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что республика признает воссоединение Крыма с Россией, когда «последний российский олигарх» сделает это.

Лавров напомнил, что с 1999 года действует Договор о Союзном государстве с Белоруссией, в соответствии с которым территория Союзного государства — территории Белоруссии и РФ согласно их законодательствам.

«По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — приводит ТАСС слова главы МИД.



