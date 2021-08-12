Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма

Крым входит в состав Союзного государства как территория России согласно российскому законодательству. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лукашенко назвал условие признания Крыма российским

Так глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявившего, что республика признает воссоединение Крыма с Россией, когда «последний российский олигарх» сделает это.

Лавров напомнил, что с 1999 года действует Договор о Союзном государстве с Белоруссией, в соответствии с которым территория Союзного государства — территории Белоруссии и РФ согласно их законодательствам.

«По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — приводит ТАСС слова главы МИД.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Союзное государствоКрымАлександр ЛукашенкоСергей Лавров
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