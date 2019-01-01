Лавров ответил на призыв Зеленского о встрече с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу инициативы президента Украины Владимира Зеленского, который предложил провести в Минске встречу с Владимиром Путиным с участием лидеров западных стран.

«Наверное, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договорённости, а не подменять эту резолюцию и сами минские договорённости», — цитирует Лаврова RT.