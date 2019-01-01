Лавров ответил на призыв Зеленского о встрече с Путиным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу инициативы президента Украины Владимира Зеленского, который предложил провести в Минске встречу с Владимиром Путиным с участием лидеров западных стран.
«Наверное, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую минские договорённости, а не подменять эту резолюцию и сами минские договорённости», — цитирует Лаврова RT.
Такой комментарий российский министр дал в рамках неформальной встречи глав МИД ОБСЕ в Словакии. Как подчеркнул Лавров упор в урегулировании ситуации в Донбассе необходимо делать на прямой диалог Киева и народных республик, отмечает «Свободная пресса».
Накануне Зеленский разместил на своей станице в Facebook видеообращение, в котором, в частности, предложи президенту РФ «поговорить» в столице Белоруссии и обсудить Крым и Донбассе. Президент Украины также считает, что в этой встрече могут принять участие президент США, премьер-министр Великобритании, канцлера Германии и лидер Франции.
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