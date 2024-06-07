Лавров оценил заявления Байдена об ударах по России

По словам дипломата, он не понимает, откуда у главы Белого дома появляются мысли и слова о том, что США «не позволяют украинцам бить по Москве или Кремлю». «Трудно понять, как у него в голове возникают мысли и как складываются движения», — указал министр.

Ранее Байден заявил, что США против ударов американским оружием по Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

