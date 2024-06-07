Лавров оценил заявления Байдена об ударах по России
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что испытывает дискомфорт и неудобство, когда ему приходится комментировать очередной выпад главы Белого дома Джо Байдена в адрес России, сообщает «360».
По словам дипломата, он не понимает, откуда у главы Белого дома появляются мысли и слова о том, что США «не позволяют украинцам бить по Москве или Кремлю». «Трудно понять, как у него в голове возникают мысли и как складываются движения», — указал министр.
Ранее Байден заявил, что США против ударов американским оружием по Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru