Лавров оценил последствия военной активности Норвегии у границ РФ

Военная активность Норвегии и продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам могут иметь негативные последствия для Арктики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрэйде.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, Лавров выразил надежду на восстановление «традиционного добрососедства» России и Норвегии.

Также главы внешнеполитических ведомств в формате видеоконференции обменялись мнениями по темам повестки дня Совбеза ООН, в частности, ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, Лавров и Эриксен Сёрэйде обсудили вопросы российско-норвежского взаимодействия. Главы МИД двух государств отметили позитивную динамику сотрудничества в Баренц-регионе и Балтийском море. Российская сторона также выразила намерение взаимодействовать с Норвегией по линии Арктического совета.

