Лавров оценил перспективы производства вакцины «Спутник V» в Пакистане

Россия постарается оказать помощь Пакистану в вопросе обеспечения вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

«Конечно, как сказал господин министр, потребности Пакистана неизмеримо больше, но все сейчас упирается в способность производить эту вакцину не только в РФ, но и в странах, которые являются нашими зарубежными партнерами», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Как отметил российский министр, производство вакцины уже налажено в Индии и стартует в Корее, Белоруссии и ряде других стран.

Лавров добавил, что сотрудничество России и Пакистана по вопросу производства вакцины — «очень перспективная тема», и эксперты будут работать над ее реализацией.

Пакистан в феврале одобрил применение «Спутника V». Кроме того, власти страны в заявили о заинтересованности в запуске производства российской вакцины, напоминает RT.

Сергей Лавров во вторник прибыл в Пакистан с рабочим визитом. Это первая поездка главы российского МИД в республику за последние девять лет, отмечает РИА ФАН.



