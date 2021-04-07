Лавров оценил перспективы производства вакцины «Спутник V» в Пакистане
Россия постарается оказать помощь Пакистану в вопросе обеспечения вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
«Конечно, как сказал господин министр, потребности Пакистана неизмеримо больше, но все сейчас упирается в способность производить эту вакцину не только в РФ, но и в странах, которые являются нашими зарубежными партнерами», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Как отметил российский министр, производство вакцины уже налажено в Индии и стартует в Корее, Белоруссии и ряде других стран.
Лавров добавил, что сотрудничество России и Пакистана по вопросу производства вакцины — «очень перспективная тема», и эксперты будут работать над ее реализацией.
Пакистан в феврале одобрил применение «Спутника V». Кроме того, власти страны в заявили о заинтересованности в запуске производства российской вакцины, напоминает RT.
Сергей Лавров во вторник прибыл в Пакистан с рабочим визитом. Это первая поездка главы российского МИД в республику за последние девять лет, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- В РФ подтвердили 8 294 случая коронавируса за сутки
- В России началась проверка боеготовности ракетных войск
- Опрос: Каждый третий россиянин хотел бы поменять профессию
- В ОП заявили о необходимости нацпроекта для развития IT-сферы
- Лавров оценил перспективы производства вакцины «Спутник V» в Пакистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru