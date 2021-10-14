Лавров оценил перспективы «нормандского формата»
Перспективы «нормандского формата» зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава МИД напомнил о беседе лидеров России, Франции и ФРГ, в ходе которой был затронут вопрос целесообразности возобновления работы в таком формате. В итоге президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего».
«Он [Путин] привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего, из того, что там обязался сделать», — отметил Лавров.
Министр добавил, что удивлен напористостью западных коллег в продвижении «нормандского формата» при том, что со своей стороны они не обеспечивают выполнение ранее принятых решений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- Скончалась народная артистка СССР Бэла Руденко
- Приплывшему в Японию гражданину РФ отказали в статусе беженца
- Володин сообщил, что 12 депутатов Госдумы заразились коронавирусом
- Ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи стартовала с космодрома Восточный
- Лавров оценил перспективы «нормандского формата»
- ФСБ задержала причастных к финансированию «Хайат Тахрир аш-Шам» в семи регионах РФ
- Председатель СК: Говорить о запретах в интернете можно и нужно
- Бастрыкин: Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
- СМИ: Зеленский вновь отправится на Донбасс
- Объем международных резервов России достиг рекордных 618 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru