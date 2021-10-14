Лавров оценил перспективы «нормандского формата»

Перспективы «нормандского формата» зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

СМИ: саммит в Нормандском формате вряд ли состоится в ближайшем будущем

Глава МИД напомнил о беседе лидеров России, Франции и ФРГ, в ходе которой был затронут вопрос целесообразности возобновления работы в таком формате. В итоге президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что «прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего».

«Он [Путин] привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего, из того, что там обязался сделать», — отметил Лавров.

Министр добавил, что удивлен напористостью западных коллег в продвижении «нормандского формата» при том, что со своей стороны они не обеспечивают выполнение ранее принятых решений.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Нормандская ЧетверкаСергей Лавров
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