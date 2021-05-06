Лавров отреагировал на позицию российских политиков по Казахстану

Лавров отметил, что некоторые политики привлекают к себе внимание при помощи сенсационных высказываний, пишет URA.RU. По словам министра, люди, определяющие отношения между Казахстаном и Россией, не относятся к числу провокаторов. «Мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что провокационные высказывания ограничиваются дискуссионными клубами и реального влияния на политику не имеют.

