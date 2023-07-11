Лавров отказался считать ситуацию в мире холодной войной

Нынешний этап международных отношений не является новой холодной войной. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Компас».

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Глава МИД РФ констатировал, что в мире формируется многополярный порядок. Лавров назвал происходящее объективным процессом.

«Новые центры принятия глобально значимых решений укрепляют свои позиции в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке», - сказал министр.

Он обвинил Запад в стремлении затормозить формирование нового миропорядка. США и их союзники заинтересованы в реализации неоколониальной повестки, считает Лавров.

Глава МИД РФ ранее заявил, что Запад пытается собрать против России и Белоруссии нацистскую коалицию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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