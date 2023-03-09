Лавров: ООН уходит от реакции по поводу ситуации вокруг «Северных потоков»

По его словам, те, кто устроили взрыв на газопроводах, не должны уйти от ответственности. Лавров подчеркнул, что любой добросовестный член международного сообщества должен выступать за беспристрастное расследование.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение, что утечки о диверсии на газопроводах допускают те, кому не нужно объективное расследование инцидента, сообщает НСН.

