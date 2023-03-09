«Англосаксы суетятся»: Песков оценил выход публикаций о подрывах «Северных потоков»

По его мнению, синхронный выход в разных странах материалов по данной теме говорит о том, что «англосаксы суетятся».

«Вы видите, синхронный выход материалов в разных странах... англосаксы... суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами», - указал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что считает смехотворными подозрения в причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков», сообщает RT.

