«Англосаксы суетятся»: Песков оценил выход публикаций о подрывах «Северных потоков»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» у англосаксов возникло «много неловкостей» в отношениях с ФРГ, сообщает РИА Носвсти.
По его мнению, синхронный выход в разных странах материалов по данной теме говорит о том, что «англосаксы суетятся».
«Вы видите, синхронный выход материалов в разных странах... англосаксы... суетятся, у них явно неловкости из-за этого теракта в отношениях с немцами», - указал представитель Кремля.
Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что считает смехотворными подозрения в причастности Вашингтона к подрыву «Северных потоков», сообщает RT.
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