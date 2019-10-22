Лавров объявил о прекращении военных действий Турции в Сирии

Министр заявил, что результат будет зависеть от степени выполнения договоренностей всеми сторонами. Важным фактором урегулирования Лавров назвал отвод «курдских освободительные сил», КОС. Он также отметил, что принятые решения способны остановить гибель людей и прекратить операцию, вызвавшую «столь противоречивую реакцию в мире». Важным достижением переговоров, по словам министра, также стал выход сирийских пограничников на границу, поскольку решение проблем курдов невозможно без восстановления контроля законного правительства Сирии над всей пограничной зоной.

10 пунктов, по которым удалось договориться, составлены в виде меморандума. Он предусматривает, что подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы будут патрулировать границы и способствовать выводу подразделений КОС на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года.



