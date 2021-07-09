Лавров объяснил, в каком случае Россия вмешается в конфликт в Афганистане

Лавров подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия в Афганистане в отсутствие политического процесса беспокоят РФ «исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию союзников».

«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном... пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, был как можно скорее», — цитирует министра ТАСС.

