Песков: Переговоры с талибами необходимы
Проходящие в Москве переговоры с представителями запрещенного в России движения «Талибан» необходимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что российский президент Владимир Путина в курсе проведения контактов с радикалами.
«На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы», — цитирует Пескова ТАСС.
При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать возможность признания Москвой талибов в качестве правительства Афганистана в случае, если они займут всю страну.
Делегация катарского политического офиса «Талибана» прибыла в Москву накануне, напоминает RT. Визит продлится два дня, сообщает Ura.ru.
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