Лавров объяснил Германии недопустимость требований в отношении действий ВС России

Москва не принимает никаких требований насчет действий армии России на своей территории. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление он сделал новому министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок. Сейчас она находится в Москве с первым визитом.