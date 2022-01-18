Лавров объяснил Германии недопустимость требований в отношении действий ВС России
Москва не принимает никаких требований насчет действий армии России на своей территории. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Соответствующее заявление он сделал новому министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок. Сейчас она находится в Москве с первым визитом.
Он отметил, что многие западные политики говорят об эскалации в контексте расположения российских войск на территории нашей страны и проведения нужных предприятий по боевой подготовке.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия не дает поводов для возникновения конфликтной ситуации вокруг Украины.
Ранее он заявил, что Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином.
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