Лавров объяснил Германии недопустимость требований в отношении действий ВС России

Москва не принимает никаких требований насчет действий армии России на своей территории. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Соответствующее заявление он сделал новому министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок. Сейчас она находится в Москве с первым визитом.

Готовимся к эвакуации? Киев и Львов могут покинуть российские дипломаты

Он отметил, что многие западные политики говорят об эскалации в контексте расположения российских войск на территории нашей страны и проведения нужных предприятий по боевой подготовке.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия не дает поводов для возникновения конфликтной ситуации вокруг Украины.

Ранее он заявил, что Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрмияГерманияРоссияМИДСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры