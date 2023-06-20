Лавров обвинил Запад в желании внести раскол в ОДКБ
Запад видит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) угрозу своему доминированию и пытается внести раскол в ряды объединения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав делегаций стран-участниц заседания СМИД ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лавров подчеркнул, что западные силы считают ОДКБ, БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества «формирующимися центрами будущего многополярного мироустройства», и на Западе видят в них угрозу своей гегемонии.
«Мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды ... независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности», — цитирует министра РИА Новости.
По словам главы МИД, представители стран провели беседу с Лукашенко, в ходе которой участники пришли к выводу, что необходимо противостоять давлению Запада и выполнять союзнические обязательства в полной мере.
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