Лавров обвинил Запад в желании внести раскол в ОДКБ

Лавров подчеркнул, что западные силы считают ОДКБ, БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества «формирующимися центрами будущего многополярного мироустройства», и на Западе видят в них угрозу своей гегемонии.

«Мы также наблюдаем отчаянные, агрессивные действия Запада по внесению раскола в ряды ... независимых от него структур, включая попытки прибегать к нечистоплотным методам, чтобы вбивать клинья в отношения между членами Организации Договора о коллективной безопасности», — цитирует министра РИА Новости.

По словам главы МИД, представители стран провели беседу с Лукашенко, в ходе которой участники пришли к выводу, что необходимо противостоять давлению Запада и выполнять союзнические обязательства в полной мере.

