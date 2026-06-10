Лавров обвинил Запад в окончательном разрушении системы безопасности в Европе

Коллективный Запад окончательно разрушил систему европейской безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Политика Запада является главной угрозой международной безопасности

На заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) он указал, что все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями были ликвидированы.

«Поэтому нам важно не допустить превращения того, что раньше называли общим евразийским домом, в арену геополитического противостояния», - указал российский министр.

Ранее Лавров заявил, что предстоящая смена Генсека ООН создаёт предпосылки для наведения порядка во всемирной организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:МИД РФЗападОДКБСергей Лавров

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