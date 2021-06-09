Лавров обвинил США в утаивании фактов колоссальной важности по делу о крушении MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США утаивают факты колоссальной важности по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17. Глава министерства пояснил, что речь идет о том, что США отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа. Об этом он заявил на форуме «Примаковские чтения».

«На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт», - отметил Лавров.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. В результате крушения лайнера, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года погибли все находившиеся в самолете 298 человек.

Фигурантами дела проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, лайнер был сбит из принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска ЗРК «Бук».

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил новые утечки в прессу по этому процессу, так как появлявшиеся ранее «сливы» телефонных разговоров фигурантов дела дают обвиняемым понять, что по ним « много чего еще накопано и накоплено».

