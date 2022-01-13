Лавров назвал санкции США против России «нервным срывом»
Проект нового пакета рестрикций, который США планирует применить против России в случае обострения ситуации на Украине, можно охарактеризовать как «нервный срыв». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
«В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить», — подчеркнул Лавров, говоря про конгресс Соединенных Штатов.
Ранее конгресс США представил законопроект нового пакета санкций против России, который вступит в силу в случае эскалации конфликта на Украине. В проект входят рестрикции против российского банковского сектора и газопровода «Северный поток—2». Также рассматривается возможность введения санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других высокопоставленных лиц государства. Кроме того, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
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