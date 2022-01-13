Лавров назвал санкции США против России «нервным срывом»

Проект нового пакета рестрикций, который США планирует применить против России в случае обострения ситуации на Украине, можно охарактеризовать как «нервный срыв». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

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«В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить», — подчеркнул Лавров, говоря про конгресс Соединенных Штатов.

Ранее конгресс США представил законопроект нового пакета санкций против России, который вступит в силу в случае эскалации конфликта на Украине. В проект входят рестрикции против российского банковского сектора и газопровода «Северный поток—2». Также рассматривается возможность введения санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других высокопоставленных лиц государства. Кроме того, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:Санкции СШАСергей Лавров
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