Лавров обвинил Европу в намерении воевать с Россией
Европа выбрала путь войны с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Нам, конечно, все равно жить с ними вместе бок о бок, но если это война, то, значит, мы должны достичь своих целей», - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Лавров раскритиковал западные страны за планируемые поставки Украине истребителей F-16. Министр напомнил, что одна из модификаций самолета может нести ядерный заряд.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз строить отношения с Россией на максимально мирных условиях. По его словам, рано или поздно Москва вернется на международную арену, передает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru