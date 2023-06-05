Лавров обвинил Европу в намерении воевать с Россией

«Нам, конечно, все равно жить с ними вместе бок о бок, но если это война, то, значит, мы должны достичь своих целей», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров раскритиковал западные страны за планируемые поставки Украине истребителей F-16. Министр напомнил, что одна из модификаций самолета может нести ядерный заряд.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз строить отношения с Россией на максимально мирных условиях. По его словам, рано или поздно Москва вернется на международную арену, передает «Радиоточка НСН»

