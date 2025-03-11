Генсек ОБСЕ признал, что организация «не в лучшей форме»

Во вторник генсек проводит переговоры в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Синирлиоглу согласился с главой российского МИД, что «ОБСЕ не в лучшей форме».

«Но наша общая задача - вернуть организации былую актуальность», - указал генсек.

Синирлиоглу подчеркнул, что привержен работе со всеми 57 странами ОБСЕ, а также назвал Россию одним из самых важных участников объединения. По словам генсека, он готов к сотрудничеству с Москвой для достижения целей организации - «мира и безопасности для всех в Европе».

Ранее Феридуну Синирлиоглу показали результат атаки беспилотников ВСУ на Московскую область в Видном. В ночь на 11 марта над регионом уничтожили 91 украинский дрон, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

