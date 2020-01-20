Два новых российских консульства откроют в Мексике
Россия планирует открытие двух новых консульств в Мексике. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.
По словам российского чиновника, одно из консульств откроют в городе Пуэбла в центральной части страны, второе – в городе Мерида на юге. Коронелли отметил, что открытие консульства в городе Пуэбла уже согласовано с мексиканскими властями, вопрос по открытию второго консульства еще находится на согласовании.
По данным агентства, Мексика по итогам 2018 года стала довольно популярным направлением для российских туристов. В частности, в 2018 году только чартерными рейсами в страну приехали 50 тысяч россиян.
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