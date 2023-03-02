Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных делегаций на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принес извинения Индии за неподобающее поведение ряда западных делегаций на заседании совета глав МИД стран Группы двадцати (G20).

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«Хотел бы принести извинения ... председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Как отметил министр, представители западных стран пытаются переложить ответственность за провалы в экономической политике на другие страны. Прежде всего, в подобных проблемах стремятся обвинить Россию.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИндияМИД РФСергей Лавров
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