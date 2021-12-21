Лавров обратился к прессе строчкой из песни Армстронга

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович в шутку обратился к журналистам цитатой из песни Луи Армстронга «Let my people go», передают «Известия».

После вступительного слова в начале переговоров в Сочи Лавров предложил отпустить журналистов фразой «let my people go».

Встреча министров проходит в Сочи, отмечается, что стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее глава МИД заявил, что предложения России по гарантиям безопасности должны рассматриваться на площадке ОБСЕ. По его словам, рассматривать вопросы в таких рамках следует исходя из того, что все члены ОБСЕ обязались не укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.

